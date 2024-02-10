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Spor
TRT HABER / AA 10.02.2024 12:30

Kasımpaşa Adana'da 3 golle sevindi

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yendi.

Kasımpaşa Adana'da 3 golle sevindi
[Fotograf: AA]

Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşatı. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Fall, 32. dakikada Aytaç Kara ile 57. dakikada Hajradinovic ağlarla buluşturdu.

Adana Demirspor'un tek golünü ise 87. dakikada Balotelli kaydetti.

Süper Lig'deki çıkışını sürdüren Kasımpaşa üst üste üçüncü galibiyetini alarak 38 puana yükseldi.

Ligdeki galibiyet hasretini 8 maça çıkartan Adana Demirspor, sekizinci yenilgisini alarak 31 puanda kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sağ kanattan Tayfun Aydoğan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Semih Güler'in plase vuruşunda top kaleye paralel dışarı çıktı.

13. dakikada orta sahada Mendoza'nın ara pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar'ı geçen top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

GOL - 29. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta sahadan aldığı topu Hajradinovic, ceza sahasında Fall'a buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

GOL - 32. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta Ben Ouanes'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Aytaç Kara'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak 2. kez ağlarla buluştu. 0-2.

İlk yarıyı Kasımpaşa 2-0 önde tamamladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Balotelli'nin orta sahadan pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar ayaklarıyla topu çıkardı.

56. dakikada Kasımpaşa penaltı atışı kazandı. Fall ile Aymbetov'un ceza sahasında mücadelesinde Fall yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 57. dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3.

75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendoza'nın uzak köşeye vuruşunda top dışarı çıktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

80. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasına ortasında Mendoza'nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Yusuf Barasi'nin sağ çizgiden vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topa hakim oldu.

GOL - 87. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye indirdi. Korner atışında topla buluşan Gravillon'un ceza sahası içinde gönderdiği topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3.

Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazandı.

Kasımpaşa Adana'da 3 golle sevindi

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Pakkan, Yusuf Bozdoğan, Hakan Karabalcık

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Yusuf Sarı), Semih Güler, Cisse (Dk. 46 Balotelli), Milad Mohammadi, Gravillon, Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Rodriguez), Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Nani), Aymbetov (Dk. 60 Yusuf Barasi)

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 73 Yunus Emre Gedik), Da Costa (Dk. 82 Ngoy) (Dk. 90+4 Sadiku)

Goller: Dk. 29 Fall, Dk. 32 Aytaç Kara, Dk. 57 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 87 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gravillon, Dk. 64 Milad Mohammadi, Dk. 67 Semih Güler, Dk. 88 Nani, Dk. 90 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 67 Winck, Dk. 72 Ali Emre Yanar, Dk. 86 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

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