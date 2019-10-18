Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

Yarın:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Kaynak: AA