Süper Kupa'da derbi heyecanı yaşancak

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak maç, Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Karşılaşmaya ilgi yoğun

Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasına yoğun bir ilgi söz konusu.

25 bin kişi kapasiteli Al-Awwal Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde bu sabah itibariyle yaklaşık 20 bin bilet satılmış durumda.

Maç saatine kadar bütün biletlerin tükenmesi bekleniyor. Ayrıca şehir içinde birçok billboardlarda ve alışveriş merkezinde karşılaşmanın reklamı da yapılıyor.

108 milyon lira dağıtılacak

Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçına dev bütçe ayrıldı. Mücadeleden galip ayrılan takım 65 milyon TL'yi kasasına götürecekken diğer takım ise 43 milyon TL'nin sahibi olacak.

Toplamda 108 milyon TL'nin dağıtılacağı dev organizasyonda Suudi Arabistan, iki takımın ulaşım ve konaklama ve diğer harcamalarını karşılayacak.

Biletler indirimli

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı biletlerinde indirime gidildiğini açıkladı.

Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.

Özel davetliler de yer alacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçına birçok davetli de götürecek. Mücadele öncesinde statta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla etkinlikler de yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milletvekilleri; Mehmet Baykan ile Saffet Sancaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra eski futbolcular; Mehmet Topal, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Mondragon, Kuyt, teknik direktörler; Mircea Lucescu, Robert Mancini, Vincenzo Montella Riyad'a davet edilenler arasında yer alacak.

Bu isimlerin yanı sıra sanatçılar; Norm Ender, Dj Faruk Sabancı, Pelin Altan - Anıl Altan, Mert Yazıcıoğlu, Latif Serkan Altınorak, Gülsün Işıklı, Emre Aslan, sunucular; Murat Yıldırım - İman Elbani Yıldırım da Suudi Arabistan'da olacak.

Norm Ender ve birçok sanatçı sahne alacak

Mücadele öncesinde ses ve ışık gösterilerinin yapılacağı Al-Awwal Park Stadyumu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100'üncü yılına özel tören gerçekleştirilecek.

Birçok sanatçının sahne alacağı maç öncesinde Norm Ender 100'üncü Yıl Marşı'nı seslendirecek. Ayrıca 100 kişilik ekiple Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kulüp armaları açılacak.

Beş gün arayla ikinci derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek.

Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.

Galatasaray ile Fenerbahçe 399. randevuda

İki takım bu maçla birlikte 399. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 127 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.

İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe son olarak geçtiğimiz pazar günü Süper Lig'de Kadıköy'de karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Okan Buruk ile İsmail Kartal 8. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 6 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Geride kalan mücadelelerde Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor’un başındaydı.

Bu karşılaşmalarda Buruk’un takımları 3 kez, Kartal’ın ekipleri de 2 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Son 10 derbide üstün

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi.

Dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerin 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira, karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

Okan Buruk'un 4. Fenerbahçe derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 4. kez Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, takımını Fenerbahçe derbilerine iyi hazırladı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Okan Buruk bu kupada daha önce 1 kez final oynadı. 2021 yılında Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, kupayı Trabzonspor'a kaptırmıştı.

Savunmasıyla ön plana çıkıyor

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 17 karşılaşmada 32 gol atarak en iyi hücum performansını sergileyen ikinci takım olan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Bu sezon Süper Lig'deki 17 maçın 10'unda rakiplerine gol şansı tanımayan "Cimbom" bu performansıyla 20 takım arasında kalesinde en az gole izin veren takım oldu.

Gözler Icardi'de olacak

Turkcell Süper Kupa maçında sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı Mauro Icardi olacak.

Arjantinli yıldız santrfor, bu sezon Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 olmak üzere toplam 17 kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Icardi, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği 1 maç hariç gol sevinci yaşadı.

Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti. 30 yaşındaki golcü futbolcu, sadece 5 gün önce 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde skoru değiştiremedi.

Galatasaray'da resmi maçlarda 8 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, 6 gol atan Wilfried Zaha ile dörder kez fileleri havalandıran Dries Mertens ve Hakim Ziyech de gole yakın isimler olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe’de hedef çifte kupa

FenerbahçeTrendyol Süper Lig’de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 44 puan topladı.

10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe, derbide sahadan zaferle ayrılması halinde hem Süper Kupa şampiyonluğu yaşayacak hem de 2023 yılını iki kupayla tamamlamış olacak.

Fred formasına kavuşuyor

Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile oynanan müsabakada kırmızı kart görerek Galatasaray derbisinde cezası nedeniyle oynayamayan Brezilyalı futbolcu Fred, Süper Kupa’da sahada yer alacak.

Teknik Direktör İsmail Kartal, pazar günü oynanan derbide Fred'in yerine orta sahada Miguel Crespo - İrfan Can Kahveci ikilisine görev verdi. Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçı sonrası Fred’in takıma dönmesinin pozitif etki oluşturacağını belirterek stratejilerinin farklı olacağını ifade etmişti.

İsmail Kartal ile 2. kez Süper Kupa finali

Yeni adıyla 2006 yılından itibaren oynanan Süper Kupa’da 5 kez mücadele eden Fenerbahçe, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe’nin bu kupayı son kez kazandığı sezonda takımın başında İsmail Kartal vardı. Manisa’da oynanan müsabakada sarı-lacivertliler, ezeli rakibi sarı-kırmızılıları penaltı atışları sonunda yenerek şampiyonluğa ulaştı.