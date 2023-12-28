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Spor
AA 28.12.2023 00:04

Fatih Terim Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Fatih Terim Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı
[Fotograf: AA]

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptığı kaydedildi.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışmanın dar alanda maçla sona erdiği ifade edildi.

Fatih Terim Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı

Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, bugün Atina'ya gitmişti.

Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

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