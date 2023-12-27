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Spor
AA 27.12.2023 14:36

Faruk Koca tahliye edildi

MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Faruk Koca tahliye edildi

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