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Spor
AA 28.11.2023 18:53

Süper Kupa maçı için Riyad'da tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) delegasyonu ve yayıncı kuruluş A Spor yetkilileri, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadı'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı için stadyumda Suudi yetkililerle tanıtım toplantısına katıldı.

Süper Kupa maçı için Riyad'da tanıtım toplantısı yapıldı
[Fotograf: AA]

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri, stadyum yönetimi, yerel yayıncı kuruluş Alamiya şirket yetkilileri ile yapılan tanıtım toplantısında, organizasyonla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TFF'nin Turkcell Süper Kupa maçında görev alacak ilgili departman yetkilileri, organizasyonun sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi için kendi alanlarıyla ilgili gerekli kontrolleri gerçekleştirdi ve maçın koordinasyonuyla ilgili Suudi Arabistanlı yetkililerle ortak çalışma kararı alındı.

Toplantı sonrasında TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal, Riyad Türkiye Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili konular görüşüldü. Aztopal, Büyükelçi Ulusoy'a A Milli Futbol Takımı formasını takdim etti.

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