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Spor
TRT SPOR 28.11.2023 18:08

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı Davinson Sanchez'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Buruk, "Sanchez'in 2-3 hafta içinde takıma dönmesini bekliyoruz" dedi.

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması
[Fotograf: AA]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere ekibi Manchester United ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Buruk, Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı Davinson Sanchez ile ilgili olarak "Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. Sanchez'in 2-3 hafta içinde takıma dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Abdülkerim Bardakçı'yı deneyeceğiz"

Okan Buruk, milli oyuncu Abdülkerim Bardakçı hakında ise “Bugün antrenmanda Abdülkerim’i deneyeceğiz. Olumlu olursa da yarın sahada olacak.” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Okan Buruk Şampiyonlar Ligi UEFA Manchester United
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