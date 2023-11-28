Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere ekibi Manchester United ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Buruk, Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı Davinson Sanchez ile ilgili olarak "Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. Sanchez'in 2-3 hafta içinde takıma dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Abdülkerim Bardakçı'yı deneyeceğiz"

Okan Buruk, milli oyuncu Abdülkerim Bardakçı hakında ise “Bugün antrenmanda Abdülkerim’i deneyeceğiz. Olumlu olursa da yarın sahada olacak.” ifadelerini kullandı.