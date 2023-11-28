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Spor
AA 28.11.2023 16:48

Erik ten Hag: Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Galatasaray karşısında kendilerine güvendiklerini söyledi.

Erik ten Hag: Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz
[Fotograf: DHA]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Manchester United'da teknik direktör Ten Hag ile Portekizli futbolcu Bruno Fernandes, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ten Hag, Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri ilk maça göre takımda büyük farklar olduğunu belirtti.

"İlk maça göre daha geliştiğimizi düşünüyorum. Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Yarın sahada kendinden emin bir takım olacak."

Hollandalı teknik adam, gruptan çıkamama senaryoları üzerine düşünmediğini kaydetti.

"Öncelikle iyi bir performans sergilemek ve kazanmak zorundayız. Tıpkı Everton'u yendiğimiz gibi... Zor bir ortamda zor bir maç. Eğer onları yenebilirseniz bu size güven verebilir. Sakin kalmalı ve fazla duygusallaşmamalısınız. Bunu kendi oyunumuz haline getirmeliyiz."

Ten Hag, Rasmus Hojlund ve Antony'nin yarın oynayabilecek durumda olduklarını da sözlerine ekledi.

"Odak noktamız bu maçı kazanmak"

Şampiyonlar Ligi'nde olmanın önemini vurgulayan Bruno Fernandes ise gruptan çıkmak istediklerini belirtti.

"Avrupa'nın en iyi kulüplerinin arasında olmak istiyoruz. Gruptan çıkamazsak bizim için hayal kırıklığı olur. Şu an için bunu düşünmüyorum, sadece Galatasaray maçına odaklanmış durumdayım. Gruptan çıkmanın tek yolu Galatasaray'ı yenmek ve son maça avantajlı olarak gitmek. Yoğun bir atmosfer olacak ve odak noktamız bu maçı kazanmak." 

Fernandes, Premier Lig'deki Everton maçında attığı golle dikkatleri üzerine çeken Alejandro Garnacho hakkında da konuştu.

"Garnacho çok özel bir yetenek. Everton'a attığı gibi bir gol atabilirse harika olur. Bu tip anlar bizim maçı kazanmamıza yardımcı oluyor."

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