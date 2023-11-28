Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi

Kasımpaşa Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.
"Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz."
Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.
45 yaşındaki çalıştırıcı, lacivert beyazlılarla 24 resmi maça çıktı. Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa bu maçlarda; 14 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu!— Kasımpaşa (@kasimpasa) November 28, 2023
Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.#Kasımpaşa #SamiUğurlu pic.twitter.com/2wsWgdT5T3