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Spor
AA 28.11.2023 16:38

Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getirdi.

Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi

Kasımpaşa Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

"Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz."

Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

45 yaşındaki çalıştırıcı, lacivert beyazlılarla 24 resmi maça çıktı. Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa bu maçlarda; 14 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 


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