Özel sporcular 3x3 basketbol turnuvasında buluştu

Özel Olimpiyatlar Avrupa Basketbol Haftası kapsamında Metin Sabancı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada, kadın ve erkek sporcular mücadele etti.
Organizasyonun gösteri maçında basın mensupları, eski basketbolcular ve Toyota Türkiye çalışanları sporcularla birlikte sahaya çıktı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç, turnuvanın keyifli geçtiğini belirtti.
"Daha fazla organizasyona el atmak amacıyla 2024 planlarımızı oluşturduk. İlerleyen süreçte daha çok aileye dokunacağımıza inanıyorum."
Gösteri maçında forma giyen basketbol antrenörü Tutku Açık ise turnuvada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Organizasyon, madalya töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.