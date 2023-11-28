Özel sporcular 3x3 basketbol turnuvasında buluştu

"Daha fazla organizasyona el atmak amacıyla 2024 planlarımızı oluşturduk. İlerleyen süreçte daha çok aileye dokunacağımıza inanıyorum."

Özel Olimpiyatlar Avrupa Basketbol Haftası kapsamında Metin Sabancı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada, kadın ve erkek sporcular mücadele etti.

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