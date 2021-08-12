Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Villarreal ile Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Mücadele Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta oynandı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle stada yüzde 70 kapasiteyle 13 bin taraftarın kabul edildiği maçı, Rus hakem Sergei Karasev yönetti.

Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 tamamlanan karşılaşmada Chelsea, penaltı atışları sonucu rakibine 6-5 üstünlük sağladı ve toplamda 7-6'lık skorla kupaya uzandı.

Maçın hikayesi

Thomas Tuchel'in ekibi Chelsea sahaya; Mendy, Zouma, Chalobah, Rüdiger, Kante, Kovacic, Hudson-Odoi, Ziyech, Havertz, Alonso, Werner 11'iyle çıktı.

Unai Emery ise Villarreal'i; Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Moreno, Pino, Dia, Moreno 11'iyle sahaya sürdü.

Chelsea, 6. dakikada Alman yıldızı Timo Werner ile gole çok yaklaştı. Villarreal kalecisi Asenjo topu güçlükle çeldi.

27. dakikada Hakim Ziyech'in attığı golle Chelsea, Villarreal karşısında 1-0 öne geçti.

Villarreal'de Dia 33. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldı. Senegalli futbolcunun plase vuruşunda Chelsea kalecisi Mendy gole izin vermedi.

35'te Ziyech'in ceza sahasında yaptığı ortada Kurt Zouma, kaleye yakın mesafeden topu dışarı attı.

Hakim Ziyech, 42. dakikada sakatlanarak maça devam edemedi. Faslı futbolcunun yerine Christian Pulisic oyuna dahil oldu.

45+3. dakikada Villarreal beraberliğe çok yaklaştı! Gerard Moreno'nun volesinde top direkten döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada Villarreal, Moreno ile bir kez daha direğe takıldı!

Gol

Gerard Moreno bu kez ağları buldu! Villarreal, İspanyol futbolcunun 73. dakikada kaydettiği şık golle eşitliği yakaladı: 1-1.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maç uzatmalara gitti.

Christian Pulisic, 100. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderdi.

İlk uzatma devresinde gol sesi çıkmadı.

Chelsea Teknik Direktörü Tuchel, 119. dakikada kaleci değişikliğine gitti. Mendy, yerini Kepa'ya bıraktı.

İkinci uzatma devresinde de eşitlik bozulmadı. Kupanın sahibi penaltı atışlarının ardından belli olacak.

Chelsea adına kullanılan penaltılarda; Azpilicueta, Marcos Alonso, Mason Mount, Jorginho, Pulisic ve Rüdiger topu ağlarla buluştururken, Kai Havertz atışını gole çeviremedi.

Villarreal'de ise; Gerard Moreno, Estupinan, Moi Gomez, Dani Raba ve Foyth atışı gole çevirirken, Mandi ve Raul Albiol penaltıyı kaçırdı.

İngiliz ekibi penaltılar sonucu, Villarreal'i 6-5'lik skorla geçerek kupaya uzandı.