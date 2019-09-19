Spor
Süleyman Atlı finale yükseldi19 Eylül 2019 Perşembe 14:15 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 14:30
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi.
Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden şampiyonada milli güreşçi Süleyman Atlı, yarı finalde ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakarak, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.
Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı.
Süleyman Atlı yarın finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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