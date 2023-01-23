Sualtı sporlarında 2023 faaliyet takvimi belli oldu
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) organize edeceği 2023 faaliyet takvimi açıklandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni sezonda sualtı sporcularının katılacağı önemli ulusal ve uluslararası organizasyonlar şöyle:
24-26 Şubat: Sualtı Ragbisi Büyükler Türkiye Şampiyonası (İzmir)
2-5 Mart: Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası (İstanbul)
16-19 Mart: Sualtı Hokeyi A Grubu Erkekler Türkiye Şampiyonası 1. Tur / Kadınlar Türkiye Şampiyonası (İstanbul)
31 Mart-02 Nisan: Serbest Dalış Kulüplerarası Gençler/Büyükler Indoor Türkiye Şampiyonası (Ankara)
13-16 Nisan: Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası (Gaziantep)
7-13 Mayıs: Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası (Kuveyt)
17-24 Haziran: Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası (Mısır)
19-25 Haziran: Sualtı Görüntüleme/Video Dünya Şampiyonası (Küba)
17-30 Temmuz: Sualtı Hokeyi Master-Elite Dünya Şampiyonası (Avustralya)
18-23 Temmuz: Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası (Macaristan)
12-20 Ağustos: Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası (Küba)
2-9 Eylül: Paletli Yüzme Akdeniz Plaj Oyunları (Yunanistan)
18-19 Kasım: Serbest Dalış ve Paletli Yüzme Engelliler Dünya Şampiyonası (İtalya)