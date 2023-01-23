Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni sezonda sualtı sporcularının katılacağı önemli ulusal ve uluslararası organizasyonlar şöyle:

24-26 Şubat: Sualtı Ragbisi Büyükler Türkiye Şampiyonası (İzmir)

2-5 Mart: Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası (İstanbul)

16-19 Mart: Sualtı Hokeyi A Grubu Erkekler Türkiye Şampiyonası 1. Tur / Kadınlar Türkiye Şampiyonası (İstanbul)

31 Mart-02 Nisan: Serbest Dalış Kulüplerarası Gençler/Büyükler Indoor Türkiye Şampiyonası (Ankara)

13-16 Nisan: Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası (Gaziantep)

7-13 Mayıs: Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası (Kuveyt)

17-24 Haziran: Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası (Mısır)

19-25 Haziran: Sualtı Görüntüleme/Video Dünya Şampiyonası (Küba)

17-30 Temmuz: Sualtı Hokeyi Master-Elite Dünya Şampiyonası (Avustralya)

18-23 Temmuz: Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası (Macaristan)

12-20 Ağustos: Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası (Küba)

2-9 Eylül: Paletli Yüzme Akdeniz Plaj Oyunları (Yunanistan)

18-19 Kasım: Serbest Dalış ve Paletli Yüzme Engelliler Dünya Şampiyonası (İtalya)