Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Nef, Limoges'i konuk edecek
[Fotograf: AA]
Galatasaray Nef, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu gruplarındaki ilk maçında yarın Fransa'nın Limoges CSP takımı ile İstanbul'da karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekibin K Grubu'ndaki ilk maçı saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.
Galatasaray Nef bir önceki aşamada Hapoel Holon, Ooestende ve Legia Varşova'nın yer aldığı grubu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ilk sırada tamamlamıştı.
Limoges CSP ise F Grubu'nu üçer galibiyet ve beraberlik sonunda 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmıştı.
Yarın başlayacak son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale kalacak.
Etiketler: Basketbol
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