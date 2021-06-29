Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker transferine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."