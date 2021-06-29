Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 23:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Steven Caulker Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker transferine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."
Kamuoyuna Duyuru— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 29, 2021
Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir.
Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/EfEJUKg1VL
Etiketler: Fenerbahçe
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