İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park'ta oynanan son 16 turu mücadelesinde İsveç ile Ukrayna karşılaştı.

27. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ukraynalı Yarmolenko, ayağının dışıyla arka direkteki Zinchenko'ya doğru şık bir pas gönderdi. Zinchenko sol çaprazda topun gelişine çok sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak Olsen'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-1

43. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan İsveçli Forsberg, sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla Bushchan'ın sağından topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi. 1-1

Mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

99. dakikada İsveç 10 kişi kaldı. Artem Besedin'e sert bir faul yapan Marcus Danielson, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

120+1. dakikada Zinchenko'nun ortaladığı topu kale sahası önünde kafayla ağlara gönderen Artem Dovbyk, Ukrayna'yı 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ukrayna, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki çeyrek final maçı, İtalya'nın başkenti Roma'da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de oynanacak.