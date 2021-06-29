Erken final niteliğindeki eşleşmede, İngiltere ile Almanya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollandalı Danny Makkelie yönetti.

75. dakikada organiza gelişen İngiltere atağında Kane'in pasında sol kanatta topla buluşan Shaw, bekletmeden topu kale ağzına doğru çevirdi. O noktada müsait durumda olan Sterling düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0

86. dakikada orta alanda kaptırılan top sonrasında ani gelişti İngiltere atağı. Shaw'un pasında soldan ceza sahasına sokulan Grealish içeri çevirdi topu. Harry Kane kale ağzında bomboş durumda yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 2-0

Karşılaşmayı 2-0 kazanan İngiltere, çeyrek finale kaldı. İngilizler, çeyrek finalde İsveç-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle İtalya'nın başkenti Roma'da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Almanya, EURO 2004'ten bu yana ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalden önce turnuvaya veda etti. İngiltere ise, turnuvadaki 4. maçını da gol yemeden tamamlamış oldu.

İngiltere, D Grubu'nu 7 puan toplayarak zirvede tamamlamıştı. Almanya ise en zorlu grup olarak gösterilen F Grubu'nu, 4 puan ve averajla ikinci sırada bitirmişti.