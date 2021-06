Portakallar deneyimli teknik adamın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

De Boer yönetimindeki Hollanda C grubunu 3'te 3 yaparak tamamlamış, ardından son 16 turunda Çekya'ya elenmişti.

Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile aynı grupta yer alan Hollanda milli takımımıza kaybettiği maçın ardından sonraki iki karşılaşmayı kazanmıştı.

Frank de Boer steps down immediately as coach of the Dutch national team.



Thank you @FdeBoerofficial for all your efforts. We wish you all the best. https://t.co/izIGRxGjwu