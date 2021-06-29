Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 17:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Hollanda Frank de Boer ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Hollanda Futbol Federasyonu, teknik direktör Frank de Boer ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Portakallar deneyimli teknik adamın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
De Boer yönetimindeki Hollanda C grubunu 3'te 3 yaparak tamamlamış, ardından son 16 turunda Çekya'ya elenmişti.
Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile aynı grupta yer alan Hollanda milli takımımıza kaybettiği maçın ardından sonraki iki karşılaşmayı kazanmıştı.
Frank de Boer steps down immediately as coach of the Dutch national team.— OnsOranje (@OnsOranje) June 29, 2021
Thank you @FdeBoerofficial for all your efforts. We wish you all the best. https://t.co/izIGRxGjwu
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