Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Cemali Sertel'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Cemali Sertel 1 yıllığına kiralık olarak transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlandı.
"Cemali Sertel, kulübümüze hoş geldin" ifadesi kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dilendi.
Çaykur Rizespor’umuz 21 yaşındaki Cemali Sertel'in 1 yıllığına kiralık olarak transferi için İstanbul Başakşehir FK ile anlaşma sağladı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) June 29, 2021
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Etiketler: Çaykur Rizespor Transfer Haberleri
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