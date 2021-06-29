Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Cemali Sertel 1 yıllığına kiralık olarak transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlandı.

"Cemali Sertel, kulübümüze hoş geldin" ifadesi kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dilendi.