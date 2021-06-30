Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.
2 Temmuz Cuma
TSİ 19.00 İsviçre-İspanya / St Petersburg (Rusya)
TSİ 22.00 Belçika-İtalya / Allianz Arena (Almanya)
3 Temmuz Cumartesi
Saat 19.00 Çekya-Danimarka / Bakü Olimpiyat Stadyumu (Azerbaycan)
Saat 22.00 Ukrayna -İngiltere / Roma Olimpiyat Stadyumu (İtalya)
EURO 2020'de yarı finaller ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.
Etiketler: Euro2020
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