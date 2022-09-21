UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg ile karşılaşacak.

[Fotoğraf: AA]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, mücadele öncesinde Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle UEFA Uluslar Ligi’ni bir kitap olarak görürsek ilk 4 maç bu kitabın birinci bölümüydü. Mayıs-haziran döneminde açıklamış olduğumuz bu kadroyu korumak istedik. Çok farklı oyuncularla çalışmaya çalışmak bence mantıklı bir şey değil. Sahadaki amacımız otomatikleşmeyi sağlamak. İkincisi de takım ruhu. Şu anda birbirini bulmuş, tanımış, ilk dört maçta rahat hareket eden oyuncu grubuna sahip olmuş olduk ve sebep bu. Sakatlıklar olmasaydı zaten kadroyu hiç değiştirmeyecektik. Uluslar Ligi’nin sonuna kadar olan süreci için söylüyorum. Maalesef bazı sakatlıklar yaşandı. Ben ve yardımcılarım, Süper Lig’deki maçların büyük bölümünü izledik. Bu izlediğimiz oyuncularla ilgili aynı zamanda oyuncuların oynadıkları takımların teknik direktörleriyle de görüştük. Kenan hoca, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile görüştü, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile görüştü. Ben Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile görüştüm. Bizlerin oyuncularla ilgili fikirleri vardı. Ben aynı zamanda meslektaşlarımızla görüşüp, bizlerin gözlemlerimizle, onların düşüncelerinin aynı olup, olmadığını da öğrenmek istedik. Bizim gözlemlerimizle, kulüplerdeki teknik direktörlerle diyalogları sayesinde güzel kararlara ulaştığımızı düşünüyorum. Bu kararlar verilirken, hiçbir kulübe ve oyuncuya karşı verilmiyor. Tolga Ciğerci bizi biliyor. Kendisi uzun boylu bir oyuncu. Savunma özellikleri güçlü olan bir oyuncu. Faroe Adaları’ndaki oyuncular da gayet uzun boylu ve fizikliler. Onlara karşı bir reaksiyon göstermemiz gerektiğinde bunu en iyi şekilde verebilecek oyunculardan biri. İsmail de genç oyuncular arasında potansiyelini gösteren, sakatlıklardan dolayı Dorukhan ve Salih’i kaybettiğimizden, mücadelesi, fiziğini ön plana koyan oyuncular arasında kim olur diye düşündüğümüz en iyi isimlerin bunlar olacağına karar verdik. Bu bilgi alışverişi içerisinde bizimle dürüstçe görüşlerini paylaşan tüm teknik direktörlere de teşekkür ediyorum."

Stefan Kuntz'dan Salih Uçan ve Umut Bozok açıklaması.



"Hangi oyuncularla çalışmışsam bu maçları da o oyuncularla geçirmek istedim" pic.twitter.com/HHeAjKnrx5 — TRT Spor (@trtspor) September 21, 2022

Kuntz, geride bıraktığı 1 yılı değerlendirmeyi sonraya bırakmak istediğini ifade etti.

"Çünkü sizleri davet edip ilk yılımızı değerlendirdiğimiz bir toplantı yapmak istiyoruz. Daha gerçekçi rakamlarla, UEFA Uluslar Ligi’ndeki son iki maçımızı da bitirdikten en gerçekçi verilerle sizlerin karşına çıkmak isterim. Bunu daha sonra bırakmak isterim."

"Birinci önceliğimiz UEFA Uluslar Ligi’ni en mükemmel şekilde bitirmek"

59 yaşındaki teknik direktör, hedefler hakkında da konuştu.

"Birinci önceliğimiz UEFA Uluslar Ligi’ni en mükemmel şekilde bitirmek. Bu temel görevim ve sorumluluğum. Çünkü burada olurum olmam yada görevimden ayrılırım bu bilinmez ama Euro 2024 elemelerine olur da gidemezsek ikinci bir şansımızı kazanmış bunu cebimize koymak isterim. O yüzden en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Birinci önceliğim bu. İleriye doğru bazı şeyler söylemek gerekirse, kasım ayındaki maçlarımızdan belki bahsedebiliriz. Çok kısa bir süre olacak takımların maç yapabilmesi için. 3 gün içerisinde 2 maçımız olacak. Yeni oyuncu ve taktiksel denemeler bu noktada yapılabilir. 4 ile 6 arasındaki en yetenekli genç oyuncuları deneme imkanımız olabilir. Çünkü güçlü Avrupalı ekipler karşısında oynayacağız. Nasıl performans gösterebilecekler onları izlenme şansımız olacak. Aynı zamanda da farklı taktiksel dokunuşlar ve bu dokunuşların takımımıza getirdiği sonuçları görme imkanımız olacak bu maçlarda" açıklamasında bulundu.

Stefan Kuntz, kasım ayında Çekya ve İskoçya ile hazırlık maçları oynayacaklarını belirtti.

"Görüşmelerimiz devam ediyor. İskoçya ile Diyarbakır’da, Çekya ile Gaziantep’te oynama planımız var. Bize de gelen maç teklifleri vardı Latin Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika bölgesinden ama yaklaşmakta olan Avrupa Şampiyonası elemelerimiz var. Avrupalı daha güçlü rakiplerle oynamak istedik."

Toplantı sırasında yaptığı, "Burada olurum olmam yada görevimden ayrılırım bu bilinmez" açıklamasının sorulması üzerine Kuntz, "Espri anlayışıma çok alışkın değilsiniz. Ondan kaynaklı olmuştur. Orada birazcık iğneleyici bir dokundurma yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak: İnşallah iki maçı da gol yemeden kazanırız

A Milli Futbol Takımı’nın defans oyuncusu Ozan Kabak da yapılan basın toplantısında konuştu.

"Geçen seneki Ozan ile bu seneki Ozan arasında çalışma olarak, düşünme olarak hiçbir bir fark yok. Daha düzenli, daha tanıdığım bir lige geldim. Etrafımda bana güvenen insanlar var. Sezona iyi de başladık. Sonuçlar da gelince kendimi çok iyi bir ortamda buldum. İyi performans sergilemeye başladım. İnşallah böyle devam eder."

Ozan Kabak: Hoffenheim mantalite olarak bana uyuyor, benim oyun sistemime uyuyor. pic.twitter.com/8VhDBHq9WT — TRT Spor (@trtspor) September 21, 2022

22 yaşındaki futbolcu, Alman ekibi Hoffenheim’da sezona iyi başladığının hatırlatılması üzerine konuştu.

"İki golle başladım. Sezona galibiyetlerle başladık. Takımla beraber iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Bana güvenen, benim iyi futbolcu olduğuma güvenenler insanlar var. Bu beni ekstra motive etti. Almanya Ligi benim oyun stilime uygun bir lig olduğunu düşünüyorum. Onun içinde uyum sorunu çekmedim. İyi bir şekilde sezona girdik. İnşallah böyle devam eder."

"İnşallah iki maçı da gol yemeden kazanırız"

Kabak, Uluslar Ligi’nde ilk 4 maçı gol yemeden kazandıklarını ifade etti.

"İki maçı da gol yemeden kazanırız inşallah. Bu gruba layık olmadığımızı gösteririz ve B Ligi’ne çıkarız inşallah. Heyecanlıyız. İyi hazırlandık. İnşallah yarın güzel bir galibiyetle bunun meyvelerini alırız. Daha grup açıklanır açıklanmaz hocamız bize, ’6 galibiyet almamız lazım, gol yemeden lider olarak tamamlamamız lazım’ demişti. 4 maçımızda bu hedefimize ulaştık. 2 maçımız var. Savunma oyuncuları olarak gol yemeden kazanmak her zaman ilk önceliğimiz. Bu ekstra bir sorumluluk yüklemiyor. Tam tersine güzel motivasyon sağlıyor. Gol yemeden tamamlayınca ekstra olarak gurur kaynağı sağlıyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve gol yemeden kazanacağız."