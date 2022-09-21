Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, milli arada ilk 7 haftada yaşanan problemleri düzeltmeye çalışıyor. Fransız çalıştırıcının önceliği, maçların ikinci yarılarında düşen tempo olacak.

Siyah beyazlılarda atılan 16 golün 12'si ilk yarılarda gelirken, ikinci devrelerdeki gol sayısı 4'te kaldı.

46 yaşındaki teknik adam, takımının tempoyu maçın geneline yaymasını istiyor.

Beşiktaş içim maçların ikinci yarısı savunma yönünden de sıkıntılı geçiyor. Yenilen 8 golün 5'i bu bölümde gelirken, Valerien Ismael bu probleme de çözüm arıyor.

Fransız çalıştırıcının bir diğer dikkat ettiği konu ise topla oynama süresi. Siyah beyazlı ekip, yüzde 45,6'lık topla oynama oranıyla ligdeki 19 takım içinde 15. sırada bulunuyor.

Ismael, futbolcularından oyunun genelinde topa daha fazla sahip olmalarını istedi. 46 yaşındaki teknik adamın önem verdiği bir diğer konu ise sonradan oyuna giren futbolcuların skora etkisi.

Beşiktaş, yedek kulübesinden şu ana kadar sadece 1 asistlik katkı alabildi. Valerien Ismael, tüm oyunculara hazır olmaları yönünde direktif verdi.