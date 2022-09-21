Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Leke James sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildi.

Taşer, başarılı geçen operasyon sonrası Leke James'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.