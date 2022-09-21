Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da Leke James ameliyat edildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James ameliyat edildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Leke James sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildi.
Taşer, başarılı geçen operasyon sonrası Leke James'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Futbolcumuz Leke James, sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildi.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) September 21, 2022
Detaylar https://t.co/BVCbVny2ap@AcibademSaglik pic.twitter.com/7VO3RvJmxD
Etiketler: Sivasspor
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