Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımının Çağdaş Faktöring'le NEF Stadı'nda yaptığı isim sponsorluğu imza törenine katıldı.

Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil'in de yer aldığı törende yapılan anlaşmayla, sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının ismi yeni sezonda Galatasaray Çağdaş Faktoring oldu.

Sponsorluk anlaşmasının imzaları atıldıktan sonra gündemle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, Galatasaraylıların bugünkü durumdan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Dursun Özbek: Yusuf Demir'i Türk futboluna, Türk Milli Takımı'na kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. pic.twitter.com/cjbxDfIKF4 — TRT Spor (@trtspor) September 21, 2022

Özbek, Galatasaray'ın bir spor kulübü olduğunu vurguladı.

"Bir misyonumuz var. Bütün spor dallarını Türk gençlerine, milletine sevdirmek, izletmek ve yapmalarını teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir kulübüz. Misyona bağlı olarak da sevenlerimizi memnun etmeye mecburuz. O amaçla çalışıyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 3 aylık dönemde büyük uğraş ve çalışma var. Hep şunu söyledim; seçimden sonra 2 aylık dönem içinde özellikle futbol ve diğer amatör branşlarda transfer çalışmalarını bitirmek zorundayız. Zaman yeterli değil. Özellikle futbolda rapor olması lazım elinizde. Bunların hiçbirisi elimizde yoktu. 2 aylık mesaiyi biz 4 aya çıkardık. Sabahlara kadar mesailer bizi bu günlere getirdi. Gerçekten iyi bir takım kurduk. Daha da iyi sonuçlar alacağımızı bekliyoruz. Mayıslar Galatasaray'ındır."

[Fotoğraf: AA]

Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'deki hakem yönetimleriyle ilgili gelen bir soru üzerine, özellikle son oynadıkları Arabam.com Konyaspor maçında ciddi sıkıntılar çektiklerini vurguladı.

"Hakem performanslarını değerlendirmek artık sıradan hale geldi. Her hafta sonu bu değerlendirmeler yapılıyor. Maalesef değerlendirmeler de çok iyi yönde gitmiyor, hep bir problem var. Bunu Galatasaray'a bağlı olarak değerlendirmiyoruz. Bütün takımların, bütün karşılaşmalarda, kim olursa olsun yapılan hataların, yahut da yönetim tarzının değerlendirmesini yapmak lazım. Biz de onu yapıyoruz. Maalesef çok iyi olduğunu söyleyemem. Bugün ayyuka çıkmış bu tartışmanın üzerine benzin dökmeye de gerek yok. Evet herkes farkında ve herkes yeteri kadar bağırıyor. Biz sponsorluk için buradayız. Onun için hakemlerle ilgili yorumumu burada kesmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayamamasıyla ilgili de konuştu.

"Yusuf Demir bizim evladımız. Galatasaray'da olması bizim için bir kıvanç kaynağı. Son derece memnunuz kulübümüze kattığımız için. Yusuf Demir'i biz transfer ederken nasıl oynatacağımız konusunu son derece iyi biliyorduk. 'Milli takımda da oynayamazmış' deniyor. Evet onu da çok iyi biliyorduk. Senelerden beri bir çok örnekleri var, dün öğrenmedik. Başka takımda oynayan futbolcu 4 defa oynamışsa FIFA kuralı gereği kendi ülkesinin milli takımında oynayamaz. Buraya kadar tamam. Biz Yusuf'u transfer ederken ne Türk kategorisinde oynatalım diye transfer ettik ne de 'aslında milli takımlarda oynar, dikkatten kaçmış.' demedik."

[Fotoğraf: AA]

Dursun Özbek, basketbol salonu ile ilgili projesinin zamanının, eski dönemde seçilemediği için geçtiğini ve proje ruhsatının iptal edildiğini de sözlerine ekledi.