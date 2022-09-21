Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nden "kan bağışı" kampanyası
MKE Ankaragücü Kulübü, 24 Eylül Cumartesi günü kan bağışı kampanyası gerçekleştirecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kızılay Meydanı'nda saat 11.00'de MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile yönetim kurulu üyeleri "Hayat kurtarmak, senin kanında var!" sloganıyla kan bağışında bulunacak.
Taraftarların da kan bağışına katılacağı kampanyada, bağışta bulunan vatandaşlara sarı-lacivertli takımın tişörtleri hediye edilecek.
Hayat kurtarmak, senin kanında var!— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 21, 2022
24 Eylül Cumartesi günü saat 11:00 itibari ile Kızılay Meydanı'nda kan bağışı yapan taraftarlarımız farkındalık tişörtlerini alabilirler.@Kizilay#SensizOlmaz pic.twitter.com/3nbhe1A6YQ
Etiketler: MKE Ankaragücü Kan Bağışı Süper Lig
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