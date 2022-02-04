Türkiye'nin en genç spor kanalı, izleyicilerden takdir görmeye devam ediyor. Sporun her rengini içerisinde barındıran, 19 Mayıs 2021'de normal yayına geçen TRT Spor Yıldız'a bir ödül daha geldi.

Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Ata Spor Kulübü, sporun enlerini seçti. Olimpik branşları ekranlara taşıyan TRT Spor Yıldız, "2021 yılı en iyi spor kanalı" seçildi.

Ödülü, TRT Spor Dijital Yayınlar Müdürü Ahmet Sivaslı aldı.

"Spora destek veren en iyi haber kanalları" ödülü TRT Haber'e verildi

İstanbul'daki törende 2021 yılı içerisinde Türk sporuna katkı sağlayanlar,ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, antrenörler ve yöneticilere ödül verildi.

Törende spor müsabakalarında görev yapan basın mensupları da ödül aldı.

TRT Haber, 2021 yılı spora destek veren en iyi haber kanalları ödülüne layık görüldü.

"Sporun Enleri 2021" töreninde ödül alan isimler şöyle:

2021 Yılı Spor İnsanı Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

2021 Yılı Futbol Takımı Ödülü: Beşiktaş Jimnastik Kulübü

2021 Yılı En Başarılı Kulüp Başkanı Ödülü: Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

2021 Yılı Teknik Direktörü Ödülü: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

2021 Yılı En İyi Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır

2021 Yılı Yıldızı Parlayan Futbolcu Ödülü: Kerem Aktürkoğlu

2021 Yılı Türk Futboluna Katkı Ödülü: Yılmaz Vural

2021 Yılı Fair Play Ödülü: Erhan Çelenk

2021 Yılı En İyi Kadın Voleybol Takımı Ödülü: VakıfBank Spor Kulübü

2021 Yılı En İyi Erkek Voleybol Takımı Ödülü: Halkbank Erkek Voleybol Takımı

2021 Yılı Yılın En İyi Spor Kulübü Ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2021 Yılı En İyi Voleybolcu Ödülü: Eda Erdem

2021 Yılı En İyi Erkek Sporcu Ödülü: Mete Gazoz

2021 Yılı En İyi Kadın Sporcu Ödülü: Busenaz Sürmeneli

2021 Yılı Yıldızı Parlayan Sporcu Ödülü: Emre Sakçı

2021 Yılı Yıldızı Parlayan Sporcu Ödülü: Toprak Razgatlıoğlu

2021 Yılı Yıldızı Parlayan Sporcu Ödülü: Ayşe Begüm Onbaşı

2021 Yılı Profesyonel Boksta Yılın En İyi Sporcu Ödülü: Serdar Avcı (Universal Boxing Organization UBO Altın kemer sahibi ve WBC Asya kıtası gümüş kemer sahibi)

2021 Yılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü: Mardin 2. Ulusal Spor Ve Kadın Zirvesi / Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Marmara Üniversitesi Eskar Müdürü

2021 Yılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü: Sağlık Çalışanları İçin Rusya'dan Türkiye'ye Yüzme Projesi / Kürşad Tüzmen

2021 Basketbol Takımı Ödülü ve 2021 Yılı Basketbol Koçu Ödülü: Anadolu Efes Spor Kulübü / Ergin Ataman

2021 Yılı Basketbolda Kariyer Ödülü: Bahar Çağlar Ökten

2021 Yılı En İyi Su Sporları Sporcu Ödülü ve 2021 Yılı Su Sporları Antrenörü Ödülü: Derin Toparlak / Canberk Babaoğlu

2021 Yılında Yükseliş Yapan Federasyon Ödülü: Türkiye Yüzme Federasyonu

2021 Yılı Doğaya Duyarlı Sporcu Ödülü: Birgül Erken

2021 Yılı Spor Yöneticisi Ödülü: Erdem Aslanoğlu

2021 Yılı Türk Sporuna Katkı Ödülü: Recep Korkut