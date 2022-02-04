Spor camiasından çirkin saldırıya tepki
Spor camiası, Samsun'daki Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya sessiz kalmadı.
Spor Toto Süper Lig ekipleri, yapılan çirkin saldırıyı kınadı.
Saldırı sonrası paylaşımda bulunan Beşiktaş "Fikirler Ölmez" başlığını attı.
Fikirler Ölmez! #MustafaKemalAtatürk #Samsun pic.twitter.com/MQ3ySCqjVv— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 4, 2022
Fenerbahçe, "Yaşadıkça, var oldukça, İzindeyiz, ilelebet" ifadesini kullandı.
Yaşadıkça, var oldukça, “İzindeyiz, ilelebet” pic.twitter.com/7nGoDXe9Y9— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2022
Galatasaray ise Atatürk Onur Anıtı'nı paylaşarak saldırıyı kınadı.
Günaydın #Galatasaray Ailesi. pic.twitter.com/q3guBfrYd6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 4, 2022
Trabzonspor'un paylaşımına ise "Daima izindeyiz" notu düşüldü.
Daima izindeyiz! #MustafaKemalAtatürk #Samsun pic.twitter.com/wwgf55XzE7— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 4, 2022
Samsunspor ise " Şehrimizde bulunan Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, faillerinin en yakın zamanda cezalandırılmasını temenni ediyoruz" paylaşımında bulundu.
Şehrimizde bulunan Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, faillerinin en yakın zamanda cezalandırılmasını temenni ediyoruz.#AtatürklüArma #OnurAnıtı #Samsun pic.twitter.com/dQHM1u2a8A— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) February 3, 2022
Spor Toto 1. Lig takımları ve birçok milli sporcu da yaptıkları paylaşımlarla Atatürk Anıtı’na gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.
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