Spor Toto Süper Lig ekipleri, yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

Saldırı sonrası paylaşımda bulunan Beşiktaş "Fikirler Ölmez" başlığını attı.

Fenerbahçe, "Yaşadıkça, var oldukça, İzindeyiz, ilelebet" ifadesini kullandı.

Galatasaray ise Atatürk Onur Anıtı'nı paylaşarak saldırıyı kınadı.

Trabzonspor'un paylaşımına ise "Daima izindeyiz" notu düşüldü.

Samsunspor ise " Şehrimizde bulunan Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, faillerinin en yakın zamanda cezalandırılmasını temenni ediyoruz" paylaşımında bulundu.

Şehrimizde bulunan Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, faillerinin en yakın zamanda cezalandırılmasını temenni ediyoruz.#AtatürklüArma #OnurAnıtı #Samsun pic.twitter.com/dQHM1u2a8A — Yılport Samsunspor (@Samsunspor) February 3, 2022

Spor Toto 1. Lig takımları ve birçok milli sporcu da yaptıkları paylaşımlarla Atatürk Anıtı’na gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.