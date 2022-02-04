Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde yer alan Tour of Antalya, 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılımıyla 10-13 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Organizasyonun proje direktörü Haluk Özsevim, tur hakkınad açıklamada bulundu.

"Bu turun özelliği, devlet ve özel sektör iş birliğinin en önemli noktası. Dört yıldır sponsorlarımız aynı. Bu büyük bir başarıdır. Devletin bütün kurumlarına teşekkür ediyorum. Birçok kurum bu işe inanılmaz destek veriyor. Özel sektör de sahiplendi ve sponsorlarımız artmaya devam ediyor. Antalya bu işi aile bütünlüğüyle ve takım ruhuyla yapıyor. Bu sebeple de başarı geliyor. Bu, Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışma ve proje. Uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum."

"Canlı yayınla tanıtıma daha fazla katkı sağlayacağız"

Haluk Özsevim, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteğiyle Tour of Antalya 2022'de yayında önemli bir atılım gerçekleştireceklerini kaydetti.

Özsevim, organizasyonda koordinasyonun ve prodüksiyonun önemine dikkat çekti.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA'ya teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonların prodüksiyonu ve koordinasyonu iyi sağlanmadan yayın durumu olmuyor. TGA ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bu işin finans tarafını sağladılar. Önümüz açıldı. Türkiye'de ulusal kanallarımız ve dünya genelindeki kanallarla görüşmeler devam ediyor. Yarışı hem dijital ortamda hem de televizyonda daha fazla kitleye ulaştıracağız. Bu sene canlı yayınla tanıtıma daha fazla katkı sağlayacağız."

"İklim değişikliğine dikkat çekmek istiyoruz"

Haluk Özsevim, Tour of Antalya 2022'nin temasını "İklim Değişikliği Farkındalığı" olarak belirlediklerini vurguladı.

"Her sene belirli bir temayı ön plana alıyoruz. Türkiye, yangınlar ve sel felaketlerinden zarar gördü. Uluslararası takımlarla iklim değişikliğine dikkat çekmek istiyoruz. Tanıtımlarla da buna dikkat çekeceğiz. Yarışın son günü Antalya'da sivil toplum örgütleri ve halkımızla kısa bir farkındalık sürüşü yapacağız. Halkımızı davet ediyoruz."