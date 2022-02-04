Çocuk yaşlarda başladığı bilek güreşinde 17 yaşında genç bayanlar kategorisinde dünya şampiyonluğu elde eden Azra Sarı, başarısını büyüklerde de sürdürerek bu sporda önde gelen sporcular arasında yer almayı hedefliyor.

Geçen yıl Romanya’da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 18 Yaş Altı Genç Bayanlar kategorisi 70 kiloda Kazakistanlı rakibini yenerek birincilik kürsüsüne çıkan Sarı, dünyaya İstiklal Marşı’nı dinleterek, memleketi Kırşehir’e gurur yaşattı.

Bu yıldan itibaren 21 yaş altı büyükler kategorisinde yarışacak olan 18 yaşındaki milli sporcu, evlerinin bir odasını spor salonuna çevirerek, bu yıl Türkiye'de yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ankara’da yaşayan ve memleketi Kırşehir’i ziyarete gelen milli sporcu Azra Sarı, Aşıkpaşa Spor Salonu’nda başarıya giden hikayesini anlattı.

Daha 5 yaşındayken evlerinde ablalarıyla bilek güreşi yaparak bu spora merak saldığını belirten Sarı, 2015 yılından itibaren profesyonel olarak çalışmalara başladığını söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır hırs ve azimle hedeflerine koştuğunu vurgulayan Sarı, küçükken spor dalı olduğunu bilmediği için eğlence amaçlı başladığı bilek güreşinde milli takıma kadar yükseldiğini, Türk bayrağını gönlere çektirme hedefiyle kendini geliştirdiğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'de 3 defa şampiyonluk elde ettim"

Sarı, 2018 yılında ilk Türkiye şampiyonluğunu elde ettiğini belirtti.

"11 yaşında bilek güreşine merak salarak bu spora başladım. 7 yıldır profesyonel olarak bilek güreşi yapıyorum. Geçen yıl dünya şampiyonu oldum. Ondan önce Avrupa'da ikincilik, üçüncülüklerim, dünya ikinciliğim var. Türkiye'de 3 defa şampiyonluk elde ettim. İnşallah şampiyonluklarımı artırırım."

Sarı, bilek güreşinde yeni dereceler alarak önde gelen sporcular arasına girmeyi amaçladığını vurguladı.

"Bu yılki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Dünya şampiyonu sporcu olarak Türkiye'de yapılacak bu şampiyonada da bayrağımızı en yukarıya çıkararak İstiklal Marşı'nı tekrar okutmaya ant içtim. Umarım gerçekleştirebilirim."

[Fotoğraf: AA]

Bilek güreşinde Türk kızlarının da başarılı olduğunu gösterdiğini anlatan Sarı, Romanya'daki şampiyonada Türkiye'nin dünya üçüncülüğü almasında kızların da büyük etkisi olduğunu dile getirdi.

Sarı, şampiyonalara artık 21 yaş altı büyükler kategorisinde katılacağını aktardı.

"Bundan sonraki hedefim 21 yaş altında da dünya birincisi olmak. Çünkü 18 yaş altı yarışma süremi doldurdum. Artık 21 yaş altında yarışacağım. Türkiye'de yapılmasına karar verilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda tekrar birincilik kürsüsüne çıkmak için antrenmanlarımı artırdım."