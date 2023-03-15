Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 57 ilden 14 kategoride 870 sporcu mücadele ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Finalde madalya almaya hak kazanan sporcular, milli takıma seçilecek ve Türkiye'yi yurt dışı turnuvalarında temsil etmek üzere değerlendirilecek.

Organizasyon, 16 Mart Perşembe günü sona erecek.