Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Kocaeli'de başladı
Türkiye Judo Federasyonunun 2023 faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 57 ilden 14 kategoride 870 sporcu mücadele ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Finalde madalya almaya hak kazanan sporcular, milli takıma seçilecek ve Türkiye'yi yurt dışı turnuvalarında temsil etmek üzere değerlendirilecek.
Organizasyon, 16 Mart Perşembe günü sona erecek.
Etiketler: Kocaeli
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