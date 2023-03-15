Sivasspor Avrupa arenasında 30. maçına çıkacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 30. mücadelesine çıkacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenildi.
Sivasspor'un Avrupa karnesi
Avrupa kupalarında daha önce 29 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 15 kez sahadan yenik ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 51 gole engel olamadı.
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