Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki oyuncu operasyon geçirdi.. Oyuncunun detaylı tetkikleri yapıldı.

"İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."