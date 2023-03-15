Fenerbahçeli Lincoln Henrique sakatlandı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki oyuncu operasyon geçirdi.. Oyuncunun detaylı tetkikleri yapıldı.
"İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."
İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 15, 2023
Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz.
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