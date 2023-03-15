Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, mücadeleyi ücretsiz izleyebilecek depremzedelerin Sivas Belediyesi tarafından Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nden kaldırılacak otobüslerle 4 Eylül Stadyumu'na götürüleceği belirtildi.

"Afetzede kardeşim, seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak mücadeleye davetlisiniz."

Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina, yarın saat 20.45'te 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.