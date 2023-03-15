Depremzedeler Sivasspor-Fiorentina maçını statta ücretsiz izleyecek
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilen depremzedelerin, 16 Mart Perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını statta ücretsiz izleyebilecekleri bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, mücadeleyi ücretsiz izleyebilecek depremzedelerin Sivas Belediyesi tarafından Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nden kaldırılacak otobüslerle 4 Eylül Stadyumu'na götürüleceği belirtildi.
"Afetzede kardeşim, seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak mücadeleye davetlisiniz."
Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina, yarın saat 20.45'te 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
AFETZEDE KARDEŞİM— Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) March 15, 2023
Seni De Aramızda Görmekten
MUTLULUK DUYARIZ
16 Mart 2023
20.45
Sivas 4 Eylül Stadyumu
Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak mücadeleye davetlisiniz.
Sivas Belediyesi KYK Binali Yıldırım Yurdu'ndan stadyuma ücretsiz araç kaldıracak. pic.twitter.com/0olFAGWLza
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