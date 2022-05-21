Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor ve Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor'un eşleşmelerinin olduğu play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.
Play-off yarı final maç programı şöyle:
25 Mayıs Çarşamba:
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)
21.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)
29 Mayıs Pazar
15.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
18.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Etiketler: TFF 1. Lig
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