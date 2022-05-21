Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Roland Garros, bu yıl 22 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde 121. kez organize edilecek.

İlk kez 1891 yılında düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın ana tablo maçları, 22 Mayıs Pazar günü TSİ 12.00'de başkent Paris'te başlayacak.

Küresel salgın koşullarında düzenlenen son 2 organizasyona kıyasla para ödüllerinde hatırı sayılır bir artışa gidildi.

2022 Fransa Açık'ta dağıtılan toplam ödül, geçen yıla göre yüzde 27, yeni tip koronavirüs salgını öncesine göre ise yüzde 7'ye yakın artarak 43,6 milyon euro (732 milyon lira) olacak.

Böylece 2021'de 1,4 milyon euro verilen tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonları, bu yıl 2,2 milyon euro (37 milyon lira) alacak.

19 yaşındaki Alcaraz, Nadal ve Djokovic'e meydan okuyor

Tek erkeklerde kazandığı 13 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı ismi Rafael Nadal ile geçen yıl da dahil 2 kupası bulunan Novak Djokovic arasında geçmesi beklenen şampiyonluk hesaplarına, son aylardaki formuyla dikkatleri üzerine çeken Carlos Alcaraz da dahil oldu.

[Fotoğraf: AA]

Bu yıl Miami Açık ve Madrid Açık'ın aralarında bulunduğu 4 organizasyonda zafere ulaşan 19 yaşındaki Alcaraz, bir yıl önce 114. basamakta yer aldığı dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi.

Antrenörlüğünü 2003 Fransa Açık şampiyonu Juan Carlos Ferrero'nun yaptığı Alcaraz, Madrid Açık Masters'ın çeyrek finalinde Nadal, yarı finalinde Djokovic, finalinde ise Alexander Zverev'i yenerek toprak kortta tehlikeli bir oyuncu olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Roland Garros'daki son 6 şampiyonluğu aralarında paylaşan Djokovic (1 numaralı seribaşı) ve Nadal'ın (5) yanı sıra Alcaraz (6) ve geçen yılın yarı finalisti Zverev (3) de ana tablonun aynı yarısında yer aldı.

Kuraya göre çeyrek finalde Djokovic-Nadal ve Zverev-Alcaraz eşleşmelerinin yaşanması ve bu dört isimden ikisinin yarı finalde karşılaşma ihtimali yüksek gözüküyor.

Geçen yılın finalisti Stefanos Tsitsipas'ın (4) öne çıktığı ana tablonun diğer yarısında ise Daniil Medvedev (2), Andrey Rublev (7), Casper Ruud (8) ve Jannik Sinner (11) bulunuyor.

Swiatek 28 maçtır kaybetmiyor

Ashleigh Barty'nin sürpriz bir kararla tenisi bırakmasının ardından kadınlar dünya sıralamasında zirveye çıkan Iga Swiatek, bu sezon gösterdiği performansla bir numaralı şampiyonluk adayı.

31 Mayıs'ta 21. yaş gününü kutlayacak Swiatek, yarı final oynadığı sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık sonrası dördü WTA 1000 turnuvalarında olmak üzere 5 şampiyonluk elde etti.

[Fotoğraf: AA]

28 maçlık galibiyet serisiyle Serena Williams'ın rakiplerine büyük üstünlük kurduğu dönemi hatırlatan Swiatek, 2020'den sonra Roland Garros'yu 2. kez kazanmak istiyor.

Son 16 turunda 2017 şampiyonu Jelena Ostapenko (13 numaralı seribaşı) ya da 2018 şampiyonu Simona Halep (19) ile eşleşme ihtimali bulunan Swiatek'in başı çektiği ana tablonun ilk yarısında, Paula Badosa (3), Aryna Sabalenka (7), Karolina Pliskova (8), Danielle Collins (9), Jessica Pegula (11) ve geçen yılın yarı finalisti Tamara Zidansek (24) göze çarpıyor.

Toprak korttaki WTA 1000 turnuvalarından Madrid Açık'ı kazanan, Roma Açık finalinde ise Swiatek'e yenilen Ons Jabeur (6) ve geçen yılın şampiyonu Barbora Krejcikova (2) ise ana tablonun diğer yarısında mücadele edecek.

Jabeur ve Krejcikova'nın final yolundaki rakipleri arasında Maria Sakkari (4), Anett Kontaveit (5), 2016 şampiyonu Garbine Muguruza (10), Emma Raducanu (12), Belinda Bencic (14), Leylah Fernandez (17) ve psikolojik sorunlar nedeniyle klasmanda gerileyen eski dünya 1 numarası Naomi Osaka dikkati çekiyor.

5 seribaşı turnuvaya katılamayacak

Erkekler dünya sıralamasının 10 numarası Matteo Berrettini, 19 numarası Roberto Bautista ve 22 numarası Gael Monfils, sakatlık gerekçesiyle Fransa Açık'ta mücadele edemeyecek.

Kadınlarda da Anastasia Pavlyuchenkova (dünya 21 numarası) ve Elina Svitolina (33) sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçıracak.

Turnuvanın tarihçesi

İlk defa 1891 yılında "Fransa Şampiyonası" adıyla düzenlenen turnuvaya, yalnızca ulusal çaptaki erkek tenisçilerin katılımı kabul edildi. 1897'de kadınların da yarışmaya başladığı Fransa Şampiyonası'na 1902'de karışık çiftler, 1907'de ise çift kadınlar karşılaşmaları eklendi.

1925'ten itibaren uluslararası katılımcıların da mücadele ettiği turnuva, profesyonel oyuncular ile amatörlerin karşılaşmasına izin verildiği "açık dönem" olarak nitelendirilen 1968 yılında tenisçilerin yarıştığı ilk grand slam oldu. Turnuvaya adını veren "Roland Garros" kortunun 1928'deki inşasına kadar şampiyona "Stade Français" ve "Racing Club de France" sahalarında oynandı.

Fransa Tenis Federasyonu, 1927 yılında ABD topraklarında Davis Kupası'nı kazanan "Silahşörler" lakaplı Fransız tenisçiler Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet ve Rene Lacoste'un bir yıl sonra Paris'te düzenlenecek rövanş maçı için yeni bir saha inşa etme kararı aldı.

Yeni kort için "Stade Français"in hissedarlarına ait "Porte d'Auteuil" arazisi uygun görüldü. Kortun yapılabilmesi için tek şart, "Stade Français"in ünlü eski üyelerinden pilot Roland Garros'un isminin verilmesiydi. Roland Garros, 23 Eylül 1913'te Akdeniz'i uçakla geçen ilk insan olarak havacılık tarihine adını yazdırmıştı.

İnşa edildiği 1928'den beri turnuvanın merkez kortu olarak hizmet veren Philippe Chatrier'nin kapasitesi, 2019'da başlatılan yenileme sonrası 15 bin 225'e çıktı. 2020'de tamamlanan çalışma sonucu korta, açılır-kapanır çatı sistemi de eklendi.

Toprak kortun farkı

Fransa Açık, toprak kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini taşıyor.

Toprak kort, sert ve çim zemine göre topun hızının azalmasına ve yerden daha fazla yükselmesine yol açıyor. Kort, bu özelliğiyle uzun rallilerin yaşanmasına olanak sağlıyor ve çok güçlü servis kullanamayan tenisçilerin zafiyetini kapatıyor.

Bu nedenle kariyerinde birçok grand slam şampiyonluğu bulunan John McEnroe, Stefan Edberg, Pete Sampras, Boris Becker, Venus Williams, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Angelique Kerber gibi tenisçiler bu turnuvayı kazanamadı.

Fransa Açık'ın "en"leri

En fazla şampiyonluk yaşayan isimlerin, tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, tek kadınlarda ise ABD'li Chris Evert olduğu Fransa Açık'ta, uluslararası katılıma izin verilen 1925 yılından itibaren elde edilen bazı rekorlar şöyle:

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) - 13 kez (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020)

Björn Borg (İsveç) - 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

Kadınlar: Chris Evert (ABD) - 7 (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)

Steffi Graf (Almanya) - 6 (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)

Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) (2010-14) - 5 kez

Björn Borg (İsveç) (1978-81), Rafael Nadal (İspanya) (2005-08 ve 2017-20) - 4

Kadınlar: *Helen Wills (ABD) (1928-30), *Hilde Sperling (Danimarka) (1935-37), Monica Seles (ABD) (1990-92), Justine Henin (Belçika) (2005-07) - 3

Üst üste en fazla maç kazanan

Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) - 39 galibiyet (2010-2015)

Kadınlar: Chris Evert (ABD) - 29 galibiyet (1974-1981)

Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2012 - Rafael Nadal (İspanya)

2013 - Rafael Nadal (İspanya)

2014 - Rafael Nadal (İspanya)

2015 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)

2018 - Rafael Nadal (İspanya)

2019 - Rafael Nadal (İspanya)

2020 - Rafael Nadal (İspanya)

2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)

Kadınlar:

2012 - Maria Sharapova (Rusya)

2013 - Serena Williams (ABD)

2014 - Maria Sharapova (Rusya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2016 - Garbine Muguruza (İspanya)

2017 - Jelena Ostapenko (Letonya)

2018 - Simona Halep (Romanya)

2019 - Ashleigh Barty (Avustralya)

2020 - Iga Swiatek (Polonya)

2021 - Barbora Krejcikova (Çekya)

En genç kazanan

Erkekler: Michael Chang (ABD) - 17 yaş, 3 ay (1989)

Kadınlar: Monica Seles (ABD) - 16 yaş, 6 ay (1990)

En yaşlı kazanan

Erkekler: Andres Gimeno (İspanya) - 34 yaş, 10 ay (1972)

Kadınlar: *Zsuzsa Kormoczy (Macaristan) - 33 yaş 9 ay (1958)

Seri başı olmadan kazanan

Erkekler: *Marcel Bernard (Fransa) (1946), Mats Wilander (İsveç) (1982), Gustavo Kuerten (Brezilya) (1997), Gaston Gaudio (Arjantin) (2004)

Kadınlar: *Margaret Scriven (Büyük Britanya) (1933), Jelena Ostapenko (Letonya) (2017), Iga Swiatek (Polonya) (2020), Barbora Krejcikova (Çekya) (2021)

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.