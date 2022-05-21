Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirilecek Süper Final'de VakıfBank ile İtalyan ekibi Imoco Volley karşı karşıya gelecek.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlatılan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 60 sezonda 26 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında bu kulvarda şampiyonluk yaşadı.

Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha mutlu sona ulaştı.

Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise İtalyan Volley Bergamo oldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.

Öte yandan kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalyan ekipleri ikinci durumda bulunurken, Türk takımları 6, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya takımları da üçer şampiyonluk elde etti.

Son 10 sezonda kupa 6 kez Türk takımlarının

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 10 sezonun 6'sında şampiyonluk kupasını kazandı.

Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de sona erdi.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

İtalya'nın Treviso kentinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını kaldıran VakıfBank, 2018 yılında da Romanya'nın başkenti Bükreş'de düzenlenen Dörtlü Final'de de şampiyonluğa ulaştı.

CEV Şampiyonlar Ligi 2020 yılında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.