Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu sezon şampiyonluk için son hafta maçına çıkacak Manchester City'nin 21 yaşındaki futbolcusu Foden'in yılın en iyi genç oyuncusu seçildiği duyuruldu.

İngiliz orta saha futbolcusu, bu sezon Manchester City'de tüm kulvarlarda 44 maçta 14 gol attı. Foden, bu sezon sadece Premier Lig'de ise 27 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

Premier Lig'de son hafta maçları öncesinde 37. hafta sonunda 90 puanı bulunan Manchester City'yi, 89 puanlı Liverpool, 71 puanlı Chelsea, 68 puanlı Tottenham ve 66 puanlı Arsenal izledi.