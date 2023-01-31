Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor organizasyonlarında kafileler yurtlarda ücretsiz konaklayabilecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen spor organizasyonlarına katılan kafilelerin, bakanlığa bağlı yurtlarda ücretsiz konaklayabileceği açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, federasyon ve kulüplere gönderilen yazıya göre; sporun tabana yayılması, sportif alanda uluslararası başarının artması için spor federasyonları tarafından düzenlenen organizasyonlara katılım gösterecek kafileler, yurtlarda ücret ödemeden kalabilecek.
Bu haktan spor kulüpleri, kafilelerde yer alan sporcular, idareciler, antrenörler ve spor teknik elemanları yararlanabilecek.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı
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