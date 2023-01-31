Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, federasyon ve kulüplere gönderilen yazıya göre; sporun tabana yayılması, sportif alanda uluslararası başarının artması için spor federasyonları tarafından düzenlenen organizasyonlara katılım gösterecek kafileler, yurtlarda ücret ödemeden kalabilecek.

Bu haktan spor kulüpleri, kafilelerde yer alan sporcular, idareciler, antrenörler ve spor teknik elemanları yararlanabilecek.