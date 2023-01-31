Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Özlem Şencan ve takım kaptanı Esin Bilgili, açıklamalarda bulundu.

Özlem Şencan, Dünya Şampiyonası'nın 13-23 Haziran'da Yunanistan'da gerçekleştirileceğini belirtti.

"Hazırlıklarımıza başladık. Takımda 12 asıl oyuncu var, onların yanı sıra farklı illerde taramalar da yapıyoruz. İlk kampımızı da şubatta gerçekleştireceğiz. Kampa kadar bireysel çalışmaları takip ediyoruz."

Şencan, takımın başına olimpiyatlara katılma hedefiyle geçtiğini aktardı.

"Olimpiyatlarda istediğimiz dereceyi elde edemedik ama büyük bir tecrübe oldu. Rakiplerimizi görmüş olduk, Dünya Şampiyonası'nda da oradaki rakipler gelecek. Yunanistan, ev sahibi olduğu için avantajlı. ABD, İtalya, Litvanya da var, bunlar zaten yıllardır bu işin içinde olan köklü takımlar. Bunlara karşı gücümüz var, iyi bir kura çekersek madalyanın geleceğine inanıyorum."

Şencan, sporcularla nasıl iletişim kuracağını öğrendiğini, iletişim için antrenörlerin de kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

"Tam duymayıp konuşamayan çok az oyuncumuz var, çoğu konuşabiliyor. Güzel bir birliktelik kurduk, inşallah Dünya Şampiyonası'nda bunun sonucunu göreceğiz. Hedefimiz, Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek, bu takımın dünya şampiyonalarında 3, 4 ve 5'inciliği var ama birincilik veya ikincilik neden olmasın."

Esin Bilgili: İlkokulda basketbola başladım

Takım kaptanı Esin Bilgili ise 1994'te İstanbul'da dünyaya geldiğini, iki kardeş olduklarını anlattı.

"Bebekken havale geçirdiğim için işitme kaybına uğradığım ortaya çıkmış. Sokakta futbol oynayarak spora başladım, annem futbola izin vermeyince ilkokulda basketbola başladım."

Esin, daha sonra Küçükçekmece Gençlik ve Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbola devam ettiğini dile getirdi.

"Sonrasında Uşak Anadolu 64 Spor Kulübüne transfer oldum. Aynı zamanda Uşak Üniversitesinde de eğitimime devam ettim. İşitme engelim olmasına rağmen normal insanlarla beraber eğitim aldım."

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı, konuşmasının iyileşmesi için çocukluğunda özel dil terapisi eğitimleri aldığını anlattı.

"İşitme engelli eğitimlerine gittim, ileride daha iyi yaşayabilmek ve sıkıntı çekmemek için konuşma eğitimi aldım. Daha çok ilkokulda zorluk yaşadım çünkü cihaz taktığım için arkadaşlar biraz alay etti. Ama bunu unuttum her şeyi yaşayarak öğrendim, unutmamda sporun çok katkısı oldu."

Esin Bilgili, İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı'ndaki kaptanlık süreciyle ilgili konuştu.

"2014'te Küçükçekmece'de oynarken Burcu Pelister hocamızla tanışmıştım, o federasyonun çalışmalarını ve milli takımı, organizasyonları anlattı. Çok mutlu oldum ve hemen katıldım. O sene Samsun'da 21 yaş altı şampiyonasında gümüş madalya kazandık. Avrupada, dünyada birçok turnuvaya, olimpiyatlara katıldım. Benim için en zoru, 2019 Polonya'da, 2021'de İtalya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası'nda ve geçen sene Brezilya'da yapılan olimpiyatlarda iyi mücadele etmemize rağmen madalya kazanamamak oldu. Ama tecrübe kazandık, gelecekteki turnuvalarda bunun faydasını göreceğiz."

Hedef dünya şampiyonluğu

Ay-yıldızlı sporcu, bu sene çalışmalara erkenden başladıklarını aktardı.

"Açıkçası Brezilya'dan sonra motivasyonumuz daha yüksek oldu, aramıza yeni katılan arkadaşlarla performansımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Farklı şehirlerde arkadaşların antrenmanları devam ediyor, birbirimize eksikliklerimizi anlatıyoruz. Çok çalışarak haziran ayında Yunanistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birinci olmayı istiyoruz."

Esin, ailesinden her zaman çok büyük destek gördüğünü ifade etti.

"Ailem her zaman en büyük motive kaynağım, hala da çok destekliyorlar. Ablam da öğretmen olduğu için onunla çok iyi anlaşıyorum. Sonuna kadar basketbol oynamak ve çok iyi derecelerle bırakmak istiyorum. Daha sonra yardımcı antrenör olarak başlayıp başantrenör olarak devam etmek istiyorum."

Esin, anne olduğunda çocuklarını da bu spora teşvik edeceğini belirtti.

"Şu anda altyapıdan sporculara antrenörlük de yapıyorum. Ayrıca bu spor, arkadaşlarımı, çevremi genişletti, bana çok katkı sağladı. İşitme kaybı olan çocukların, kişilerin mutlaka bir spora gitmelerini çok isterim."