Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kış şartları etkili olurken hava sıcaklığının son aylarda 10 derecenin üzerinde seyrettiği Muğla'nın güneydoğusunda yer alan Köyceğiz Gölü, yurt içi ve yurt dışından gelen kano ve kürek takımlarının tercihi oldu.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde, Kano ve Kürek Milli Takımı'nın yanı sıra yurt dışından gelen takımlar da kamp yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sporcular sabahın ilk saatlerinden itibaren Köyceğiz Gölü'nde çalışma yürütürken, günün ilerleyen saatlerinde ise bölgenin tarihi alanlarını, antik kentleri, İztuzu Plajı, Dalyan Kanalı, Sultaniye Kaplıcaları'nı gezerek dinlenme imkanı buluyor.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki kamp alanında çalışmalarını sürdüren Kürek Milli Takımı sporcuları 4 kilometrelik parkurda kürek çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de tercihi Köyceğiz oldu

Hava şartlarının uygun olması ve gölde tekne trafiğinin olmamasından dolayı Litvanya, Macaristan, Moldova, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerin yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok su sporları takımı Köyceğiz'i tercih ediyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz'in, son yıllarda özellikle spor turizminde önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Maslak, Köyceğiz Gölü'nün uluslararası standartlara uygunluğu dolayısıyla yurt dışından da takımların kamp için uğrak yeri olmaya başladığını belirtti.

"Eşsiz doğasıyla Köyceğiz Gölü cennetten bir köşe. Milli takımımız başta olmak üzere uluslararası ülkelerin takımları aynı şekilde kamplarına devam ediyor. Yine ülkemizdeki büyük takımlarımız kürek ve kanoda kamptalar. İlerleyen süreçte de hem kürek hem de kano gibi alternatif sporların kamp merkezi olma noktasında aynı kararlılıkla hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise milli takım seçme testinin devam ettiğini ifade etti. Ertürk, Köyceğiz'in birçok ülkeye ev sahipliği yaptığını anlattı.

"Şimdi bütün dünyanın olduğu gibi bizim de nihai hedefimiz Paris 2024. Bizimkisi bir outdor sporu. Bu outdor sporunda tabii ki hava ve suyun önemi çok büyük. Burada ülke olarak bizim iklim ve su şartları avantajımız var. Litvanya, Macaristan, Moldova bizle beraber aynı şartlarda kamp yapabilmek için burada. Şu anda bu avantajı değerlendiriyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Ertürk, kamp çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini, yıl başında olmalarına rağmen sporcuların çok iyi kilometre yaptığını dile getirdi.

Özellikle uzun mesafe kış dönemi kamplarını Köyceğiz Gölü'nde yaptıklarını ve çok iyi sonuçlar aldıklarını vurgulayan Ertürk, "Paris'te hem ülkemizin hem de sporcularımızın yüzü gülecek." ifadesini kullandı.