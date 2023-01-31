Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Gaziantep FK karşısında
[AA arşiv]
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kalyon Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligde çıktığı 19 maçta aldığı 5 galibiyet ve 5 beraberlikle 20 puan toplayan ve 15. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Etiketler: Hatayspor Gaziantep FK Süper Lig
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