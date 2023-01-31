Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak turnuvada ilk olarak Serbest Milli Takım sporcuları mindere çıkacak.

Dünya sıralamasına puan veren turnuvada, serbest stilde Türkiye'yi 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 79 kiloda Ramazan Sarı ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi temsil edecek.

Zagreb Açık Turnuvası'nda serbest stilde müsabakalar, 2 Şubat'ta sona erecek. 3-5 Şubat'ta yapılacak grekoromen stil müsabakalarında da 5 milli güreşçi mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Metin Topaktaş, "2023 için uluslararası turnuvalarda boy göstermeye başlıyoruz. Zagreb'in ardından bir sıralama seri turnuvası ve martta İstanbul'da düzenlenecek Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'na katılacağız. Bu organizasyonlarda da başarıyla mücadele edip, Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'na 17-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ev sahipliği yapacak.