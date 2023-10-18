Spor dünyası İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu paylaşımında "Hastaneleri bombalamak affedilmez bir suçtur. Tıbbi yardım alma ihtiyacı olan insanları katletmek, insanlığın hiçbir değerine sığmaz. Sivilleri; erkek, kadın veya çocuk fark etmeksizin hedef almak, terör taktikleri kullanmaktır. Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yönelik son saldırı, insanlığın tüm değerlerine bir hakarettir. Bu saldırılar bugün ve gelecekteki vicdanlar için durdurulmalıdır." görüşlerine yer verdi.

Kerem Aktürkoğlu

Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda "Çocukların, sivillerin, hiçbir suçu olmayan binlerce insanın gözlerimizin önünde katledilmesine sessiz kalamayız. Hastanelerin, camiilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez. Şimdi susarsam, ömrüm boyunca vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş paylaşımında, "Hastaneler, okullar, camiiler bombalanıyor. Onlarca savaş suçu işleniyor. Siviller, çocuklar, suçsuz insanlar ölüyor! Bu katliama sessiz kalma!" çağrısında bulundu.

Mesut Özil

Eski futbolcu Mesut Özil paylaşımında "Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır!!! Bu tam bir kabus - İnsanlık nerede millet?" açıklamasını yaptı.

Emre Belözoğlu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu "Kibriniz ve zalimliğinizde boğulun" paylaşımını yaptı.

Rachid Ghezzal

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal ise "Filistinlilerin insan haklarını savunmak Hamas yanlısı olduğunuz anlamına gelmez. 'Özgür Filistin' demek, Yahudi düşmanı olduğunuz veya 'tüm Yahudilerin gitmesini istediğiniz' anlamına gelmez. 'Özgür Filistin', Filistinlilerin 75 yıldır temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor. 'Özgür Filistin', yarısı çocuk olan 2,3 milyon Filistinlinin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son verilmesi anlamına geliyor. 'Özgür Filistin', İsrail hükümetinin dayattığı apartheid'ın sona ermesi anlamına geliyor. 'Özgür Filistin', Filistinlilere topraklarındaki temel altyapının kontrolünü vermek anlamına geliyor." ifadeleri ile yaşananlara tepki gösterdi.