Hafif Sağanak Yağışlı 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 18.10.2023 12:04

Trabzonlu sporcu Avrupa müsabakalarına katılma hakkı kazandı

Trabzon İdmanocağı Spor Kulübü'nün Trabzonlu yüzücüsü Metehan Ender Ulaş, aldığı 6 altın madalya ile Edirne’de düzenlenecek olan milli takım ve Avrupa müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Trabzonlu sporcu Avrupa müsabakalarına katılma hakkı kazandı
[Fotograf: İHA]

16 Ekim Pazartesi günü başlayan Para Yüzme Bölge Şampiyonası 1.vize müsabakaları sona erdi.

Trabzon İdmanocağı Spor Kulübü Para Yüzme sporcusu Metehan Ender Ulaş, 50 metre serbest (S8)33.93 derecesi ile 16 yaş ve üstü altın madalya, 100 metre serbest 1.16.46 derecesi ile 16 yaş ve üstü altın madalya, 400 metre serbest 6.37.30 derecesi ile 16 yaş ve üstü altın madalya, 50 metre serbest açık yaş 33.93 derecesi ile altın madalya, 100 metre serbest açık yaş 1.16.46 derecesi ile altın madalya ve 400 m serbest açık yaş 6.37.30 derecesi ile altın madalya kazandı.

Toplamda 6 altın madalya alarak A barajlarını geçen Metehan Ender Ulaş, 15-17 Aralık 2023 tarihleri arasında Edirne’de yapılacak olan milli takım ve Avrupa Para Yüzme müsabakalarına katılma hakkı kazandı

Sıradaki Haber
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:11
Putin: Hastane saldırısı korkunç bir felaket
13:06
Tekirdağ'da minibüs devrildi: 14 yaralı
13:03
İslami Cihad, "Gazze'deki hastaneyi bombaladıkları" yönündeki İsrail iddialarını yalanladı
12:59
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi
12:50
Hamas: Hastane katliamının sorumluluğu doğrudan İsrail'e aittir
12:45
Gazze için 81 ilde sela okundu
Cihan öğretmen, öğrencisi Zilan için yürüyerek gittiği köyde yeniden göreve başladı
Cihan öğretmen, öğrencisi Zilan için yürüyerek gittiği köyde yeniden göreve başladı
FOTO FOKUS
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e ulaştı
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ