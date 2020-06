Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Baba" lakaplı üç efsane oyuncusu Hüsnü Savman, Hakkı Yeten ve Recep Adanır'ın resimlerinin yer aldığı bir videoyu "Baba" filminin müziği ve "Onlar Beşiktaş'ı hiç bırakmadı. Bırakmam Seni diyen tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlarız." mesajıyla paylaştı.

Ahmet Nur Çebi'den Babalar Günü mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Dünyadaki babaların Babalar Günü kutlu olsun. Hepsini kutluyorum. Tabii Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak önce Beşiktaşlı babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Hepimize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ve bir sonraki sene Kovid'in olmadığı bir Babalar Günü diliyorum."

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yayımladığı mesajda, "Geleceğimiz olan çocuklara iyilik, adalet, sevgi ve saygı kavramlarını öğreterek çocuklarının kahramanı olan tüm babalarımızın ve babalık hissini içtenlikle yaşayan herkesin Babalar Günü kutlu olsun." denildi.

Mesajda, çocuklarının bakım ve gelişimlerinde sorumluluk üstlenen, tüm ev işi ve bakım süreçlerini paylaşarak eşlerine destek, çocuklarına rol model olan babalar tebrik edilirken, ebediyete intikal etmiş babalar da anıldı.

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Özverili, fedakar, şefkatle koruyan, gönülden seven ve tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan kahraman babalarımızın günü kutlu olsun." ifadesi yer aldı.

Trabzonspor, 'Babalar Günü' etiketini kullandığı mesajında, şehit başkomiser Ahmet Çamur ve kızlarının yer aldığı bir görüntüyü, "Polis Özel Harekat Başkomseri Şehit Ahmet Çamur. Ruhun şad mekanın cennet olsun." mesajıyla paylaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Bu tribünler size babanızdan miras kalmadı ancak sizden çocuklarınıza miras kalacak. Babalar Gününüz kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Antalyaspor da sosyal medya hesabından baba-oğul taraftarlarının birlikte yer aldığı fotoğraflardan oluşan bir video ile "Varlığı ile yüreğimizi ısıtan, hayattaki en büyük dayanağımız olan tüm babalarımızın 'Babalar Günü' kutlu olsun." mesajını yayımladı.

Denizlispor Kulübü de "Hayatın her anında en büyük destekçilerimiz olan babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Gaziantep FK da sosyal medya hesabından, "Hayatın her anında yanımızda olan, her çocuğun kahramanı tüm babaların, Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

Göztepe Kulübü paylaştığı mesajda "Sevgisini ve desteğini üzerimizden eksik etmeyen değerli babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

Konyaspor ise "Her zaman ve her yerde bizi yalnız bırakmayan armaya sevdalı Babalar ve çocuklarına saygıyla. Başta kahraman şehitlerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın gününü kutluyor, her birine ayrı ayrı esenlikler diliyoruz." mesajını paylaştı.

MKE Ankaragücü Kulübü de "Varlıklarıyla huzur bulduğumuz, şefkat, sevgi ve fedakarlığın simgesi tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

Sivasspor da, "Her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleriyle aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan babaların Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü de teknik direktör Erol Bulut ve futbolcuların çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir kolajı, "Babalar Günü kutlu olsun." mesajıyla paylaştı.

Spor federasyonlarından Babalar Günü mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesinden, "Sevgi, saygı, sorumluluk gibi değerlerimizin korunmasında belirleyici rol üstlenen, çocukları için özveriyle çalışıp varlığıyla bizlere güven veren bütün fedakar babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." mesajını paylaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Hayatını bize değer katmaya adayan kıymetli babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." mesajını yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda, "Hayatın her anında ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, tüm aile fertlerini güven bağıyla birbirine bağlayarak aile değerlerinin yaşatılmasını sağlayan babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü’nü en içten duygularımızla kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından "Her çocuğun en büyük kahramanı babasıdır. Desteğini hep yanımızda hissettiğimiz kahraman babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımı yapıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu, Babalar Günü'nü Twitter hesabından yaptığı "Baba, koruyan kollayan, güven veren, teskin eden, sevgi ve merhametini esirgemeyendir. Bu özel günde bütün babaları tebrik ediyor, aileleriyle sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyoruz." paylaşımıyla kutladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinde, "Hayatın her alanında yanımızda olan, desteğini üzerimizden eksik etmeyen değerli babalarımızın Babalar Günü’nü saygı ve sevgiyle kutlarız." denildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bugün, baba kavramı ve değerinin tüm dünyada bir kez daha hatırlandığı özel bir gün. Ailesi ve toplumu için vatan ve insan sevgisiyle dolu örnek evlatlar yetiştiren, başta su altı topluluğu üyelerimiz olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki tüm babaların Babalar Günü’nü kalbimizdeki en derin duygularla kutluyor, onları saygıyla selamlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Kayak Federasyonunun internet sitesinden paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Baba, çoğumuzun söylediği ilk söz. Bu sözün değerini dün olduğu gibi bugün de çok iyi biliyoruz. İlk adımımızdan itibaren daima yanımızda olan, çıktığımız her yolu bizimle birlikte yürüyen, desteğini asla esirgemeyen kıymetli varlıklarımız babalarımız. Bize her şeyi en iyi şekilde yapmayı öğreten, hem hayattaki hem de yoldaki en yakın arkadaşlarımızın, babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun."

Türkiye Okçuluk Federasyonu da Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kale gibi yanımızda güçlü duran, her zaman bizleri koruyan, bizlere sevgiyi ve fedakarlığı öğreten babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." denildi.

Türkiye Judo Federasyonu da "Judo camiası olarak, Kovid-19 sürecinde hayatını kaybeden başta doktor babalar olmak üzere judo camiamızın değerli babaları ve tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.