Federasyonun talimatnamesine göre, "Bu tür durumlarda sözleşmeler müsabaka bitimine kadar uzamış sayılır." deniyor.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle spor karşılaşmalarının bir süre askıya alınması bazı soruları beraberinde getirdi.

"Futbolda sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan futbolcuların durumu ne olacak?" sorusu da gündeme geldi.

Liglerin uzamasıyla ilgili olarak federasyonun Profesyonel Futbolcu Statüsü ve Transferleri talimatının 19. maddesinin 3. bendinde bu konu acıkça belirtilmiş durumda.

"Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde , sözleşmeni süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır."

Bu maddeye göre, Türkiye liglerindeki futbolcuların sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitse bile ligin bitimine kadar kulüplerinde futbol oynamak zorunda olacaklar.