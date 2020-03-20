Ganalı Fuseini İddi ve Hamza Muhammed ile Özbek Khaydarali Tursunboev…3'ü de Pendikspor Ampute Milli Takımı'nda forma giyiyor.

Yaşadıkları kazaya rağmen pes etmeyen 3'lünün yolu İstanbul'da birleşmiş.

Savunmada oynayan Fuseini, takımın kaptanı ve defanstaki bel kemiği, Hamza Muhammed takımın “yaramazı". Tursunboev, kariyer olarak en başarılı ismi ve Pendikspor’un başarısı için ter döküyor.

[Fotoğraf: TRT SPOR]

Fuseini İddi ile Hamza Muhammed, forma giydikleri Gana Milli Takımı’nın oyun olarak büyük başarı gösterdiği Meksika 2014 Dünya Kupası’nda Türk scoutlar tarafından keşfediliyor.

Hatta Hamza, en iyi genç oyuncu ödülünün sahibi oluyor. Gol krallığı tacını takıyor.

Onlar, Pendikspor Ampute Futbol Takımı'nda forma giyen yabancı futbolcular.



Fuseini İddi ile Hamza Muhammed Ganalı, Khaydarali Tursunboev ise Özbek.



Gündüz çalışıyorlar, akşam ise antrenmanlara gidiyorlar.



Hikayelerini kendilerinden dinleyelim. pic.twitter.com/5tM4EM5Frm — TRT SPOR2 (@trtspor2) March 20, 2020

Ülkelerinde başladıkları ampute futbol macerasına, Gaziantep’te devam ediyorlar. Kültürünü bilmedikleri, hayatlarında gitmedikleri bir ülkeye, en sevdikleri iş olan futbol oynamaya geliyorlar.

Tursunboev ise transfer başarısı…Dünya Kupası’nın gediklisi Özbekistan’ın başarılı forveti Tursunboev, en iyi ligin Türkiye’de olduğunu zaten bildiğini ve teklif aldığında hiç düşünmediğini belirtiyor.

[Fotoğraf: TRT SPOR]

3 sporcunun da hikayeleri ilginç. Yaşadıkları kaza sonucu başladıkları bu spora, başka bir ülkede devam etmeleri başlı başına saygı duyulacak bir gelişme olsa da, onlar sabahları İstanbul’da engelliler merkezinde hem çalışıp, hem de futbol oynuyorlar.

Hamza Muhammed’in cümlesi ise hikayelerini özetliyor: “Futbol oynamayı seviyorum. En mutlu olduğum anlar da burada futbol oynadığım zamanlar. Çünkü hepimizin tek bacağı yok. Bu sahada hepimiz eşitiz.”