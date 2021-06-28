Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları başladı.

Günün tek erkekler ilk mücadelesinde dünya 1 numarası Sırp yıldız Novak Djokovic ile Büyük Britanya'nın 19 yaşındaki genç tenisçisi Jack Draper karşı karşıya geldi.

TRT SPOR ekranından naklen tenisseverlerle buluşan maçta 1-0 geriye düşmesine karşın rakibini; 4-6, 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup eden Djokovic, adını bir üst tura yazdırdı.

...Ve Novak Djokovic kazandı.



Sırp raket, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazanıyor.



Heyecan @trtsporyildiz'da, Tsitsipas - Tiafoe maçıyla devam ediyor. pic.twitter.com/eC98JixlH5 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 28, 2021

Geçtiğimiz sezon Wimbledon Tenis Turnuvası, koronavirüs salgını nedeniyle yapılamamıştı.

Son oynanan 2019 yılında ise Djokovic, yaklaşık 5 saat süren Wimbledon tarihinin en uzun finalinde Federer'i 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.