Gol düellosu İspanya'nın
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İspanya, normal süresi 3-3 sona eren maçın uzatma devrelerinde Hırvatistan'ı 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan ve FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği son 16 turu mücadelesinde Hırvatistan ile İspanya karşılaştı.
20. dakikada Hırvatistan, Pedri'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İspanya kalecisi Unai Simon, Pedri'nin orta sahadan attığı geri pası kontrol edemedi ve top ağlarla buluştu.
GOOLL! İspanya kalecisi Unai Simon'dan uzun yıllar unutulmayacak, inanılmaz bir hata! Hırvatistan öne geçiyor!#EURO2020 #CRO #ESP pic.twitter.com/kOEaml83E8— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021
38. dakikada İspanya eşitlik golünü attı. Jose Gaya'nın vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Pablo Sarabia, durumu 1-1'e getirdi.
GOOLL! Pablo Sarabia önünde kalan topu gelişine güzel bir vuruşla tamamlıyor ve Hırvatistan karşısında skoru eşitliyor!#CRO #ESP #EURO2020 pic.twitter.com/l2MCjR8EWZ— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021
57. dakikada İspanya üstünlüğü yakaladı. Ferran Torres'in sol kanattan ortaladığı topu kale sahasında yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderen Cesar Azpilicueta, takımını 2-1 öne geçirdi.
GOOL! Ferran Torres'in ortasında Azpilicueta İspanya'yı öne geçiriyor!#CRO #ESP #EURO2020 pic.twitter.com/3I1hUm1HzH— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021
77. dakikada İspanya farkı ikiye çıkardı. Savunmanın arkasına sarkarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Ferran Torres, yerden vuruşuyla golü kaydetti ve skoru 3-1 yaptı.
GOOLL! Savunma arkasına atılan topta Ferran Torres farkı 2'ye çıkardı!#CRO #ESP #EURO2020 pic.twitter.com/w1RlWXOBt8— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021
85. dakikada Hırvatistan ikinci golü buldu. Luka Modric'in pasıyla kale sahasında karambol oluştu. Son olarak Mislav Orsic'in vuruşunda top çizgiyi geçti ve durum 3-2'ye geldi.
GOOLL! Orsic'in vuruşunda Cüneyt Çakır top çizgiyi geçti diyor! Fark 1'e indi!#CRO #ESP #EURO2020 pic.twitter.com/tuLrDHiBvX— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021
90+2. dakikada Hırvatistan skora denge getirdi. Orsic'in sol kanattan ortaladığı topu kafayla filelere gönderen Mario Pasalic, 3-3'lük beraberliği sağladı.
Mücadelenin normal süresi 3-3 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.
GOOLL! Hırvatlar geri döndü! Orsic'in ortasında Pasalic skoru 3-3'e getirdi!#CRO #ESP #EURO2020 pic.twitter.com/3CMfSyRRPD— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021
100. dakikada İspanya tekrar öne geçti. Alvaro Morata, sağ kanattan Dani Olmo'nun ortaladığı topu ceza alanında kontrol etti. Sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta golü bulan Morata, İspanya'yı 4-3'lük üstünlüğe taşıdı.
GOOLL! Alvaro Morataaa! Hırvatlara geri dönüş izni vermiyor!#CRO #ESP #EURO2020 pic.twitter.com/gBsxm5LDnN— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021
103. dakikada İspanya 5. golü kaydetti. Mikel Oyarzabal, Olmo'nun yine sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu ağlara gönderdi: 3-5.
GOOL! Müthiş maçta gol yağmuru devam ediyor! Oyarzabal sahnede, İspanya yeniden farkı ikiye çıkardı... #EURO2020 #ESP #CRO pic.twitter.com/Ooqd2TxlLQ— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 5-3 kazanan İspanya, çeyrek finale kaldı.
İspanya, çeyrek finalde 2 Temmuz Cuma günü Fransa-İsviçre maçının galibiyle Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde karşı karşıya gelecek.