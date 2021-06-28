Seçimde aldığı 6 bin 459 oyla taraftarın desteğini arkasına alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki 3 yılın hedeflerini gerçekleştirmek için kollarını sıvadı.

Sarı lacivertli başkanın en önemli iki başlığı ise finansal kalemleri iyileştirmeyi sürdürmek ve futbolda arzulanan başarıya kavuşmak.

Hedef borcu düşürmek

Kulübün 5 milyar liradan fazla olan borcunu düşürmek isteyen Ali Koç, sponsorluk ve bonservis gelirlerini artırmayı, forma ve bilet satışlarında da iyi bir sayı yakalamayı planlıyor.

Yönetimin gelirleri artırıp giderleri azaltmak için sırada bekleyen birçok başlığı daha bulunuyor.

En büyük hedef modern bir altyapı tesisi kurmak

Başkan Ali Koç'un kongrede de üzerinde durduğu en büyük hedeflerinden biri de Can Bartu Tesisleri'nin karşısındaki 130 dönümlük araziye "futbolcu fabrikası" olarak tanımladığı modern bir altyapı tesisi kurmak.

Amatör şubelerdeki başarılardan ve olimpiyatlara gidecek sporcuların sayısından çok memnun olan Koç, bu başarıların taçlanması için özellikle futbolda şampiyonluğun gelmesi gerektiğini düşünüyor.

Transferde vites artacak

Yeni teknik ekibin açıklanmasının ardından sarı lacivertliler, transferde vitesi artıracak.

Forvet, kanat, stoper ve sağ veya sol beke nokta transferler yapılarak, bu oyuncuların var olan kadronun iskeletine monte edilmesi hedefleniyor.

Yönetim, bu transferlerin en azından birkaçını Topuk Yaylası kampına yetiştirmeyi istiyor.